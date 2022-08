Terni: fuori strada con l’auto sulla Marattana. Soccorso dal 118

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di martedì lungo la strada Marattana, a Terni. Un uomo di nazionalità pakistana ha perso il controllo della propria autovettura, in direzione Narni, ed è finito contro un cartellone pubblicitario e quindi fuori strada. Il conducente è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale: avrebbe riportato lesioni ad un polso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti della polizia Locale per i rilievi del caso, volti ad accertare anche le condizioni psico fisiche dell’uomo.

