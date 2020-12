Particolare incidente nel tardo pomeriggio di domenica in strada dei Confini, non distante dal centro di finitura di Acciai Speciali Terni. Per cause in via di accertamento un furgone è finito dentro una proprietà privata – in un orto – dopo aver sbandato ed essere uscito dalla sede stradale: fortunatamente i due occupanti sono rimasti illesi e nessuno in casa è rimasto coinvolto nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

