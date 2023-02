Terni, furto notturno nel negozio di Mirimao: «Portati via 40 anni di storia personale»

Vedersi portare via decenni di storia personale e materiale fotografico, probabilmente non c’è cosa peggiore per chi fa questo lavoro. Purtroppo è ciò che è accaduto al ‘nostro’ – e non solo, molte collaborazioni all’attivo tra le quali c’è quella con la Ternana – Alberto Mirimao, uno dei professionisti storici del territorio: ne dà notizia lui stesso con un post social. Chiedendo una mano e al contempo mettendo in ‘allerta’.

Il furto notturno e la storia



«Stanotte sono venute a trovarmi in negozio – siamo nella zona di Largo delle More, non distante dall’ex mercato coperto – delle persone. Però non mi hanno trovato, anche io la notte dormo, sacrosanto per chi si sbatte tutto il giorno per lavorare. Hanno forzato la serranda e la porta d’ingresso ed hanno messo a soqquadro tutto il possibile. Arrabbiati perché non c’ero, hanno pensato bene di portarsi via 40 anni di storia personale, macchine ed ottiche che mi hanno accompagnato nella mia carriera fotografica. Venti cimeli fotografici vecchi di decenni, che raramente potranno monetizzare perché in disuso o danneggiati, ma che rappresentano per un fotografo che ha contribuito alla storia mediatica di questa città, un tesoro affettivo e storico. Vi chiedo gentilmente di darmi affettuoso avviso se doveste imbattervi in occasioni d’acquisto di materiale fotografico ‘vintage’ perché non utilizzabile. Non fareste un affare». Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Denuncia e carabinieri in azione per i primi accertamenti. Non risultano esserci telecamere di videosorveglianza nell’area.