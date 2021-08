Gabelletta-Maratta: «Ciclabile, si segnala ma nulla cambia»

La bretella Gabelletta-Maratta e la pista ciclabile, un argomento estivo – si parla di manutenzioni e verde – che non manca mai di questo periodo. D’altronde il problema si ripresenta tutte le estati ed a riportarlo in evidenza è il capogruppo del Pd Francesco Filipponi: «Giovedì mattina – sottolinea – su invito di alcuni cittadini abbiamo fatto un sopralluogo. Ad iniziare da strada di Rotale, proseguendo per la rotonda Endrigo, via Eroi dell’Aria e scendendo verso Maratta la vegetazione sta coprendo interi tratti di asfalto, mettendo a rischio la visibilità stradale e rendendo inutilizzabile la pista ciclabile a lato della bretella. Nonostante le segnalazioni, le interrogazioni e i sopralluoghi la situazione non cambia. Rivendichiamo – conclude – i meriti della nuova viabilità della zona, denunciamo al contempo lo stato di abbandono in cui versa».

Condividi questo articolo su