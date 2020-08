Gabelletta-Maratta, stessa storia di sempre per la ciclabile: rifiuti e pista coperta dal verde

Cambiano amministrazioni, appalti ed annate, non il risultato. Quantomeno nel periodo estivo: stessa storia di sempre per la pista ciclabile a lato della Gabelletta-Maratta tra chi non rispetta l’ambiente, rifiuti e parte del tracciato – una corsia di fatto – coperta dal verde, decisamente da sistemare in questa zona. Una situazione che si ripete con costanza dal 2016.

CICLABILE GABELLETTA-MARATTA, DAL 2016 STESSO GUAIO

AGOSTO 2017, LA ‘PISTA-GIUNGLA’

ANCHE UNA DISCARICA

ESTATE 2018, ANCORA VERDE INVADENTE

LA SEGNALAZIONE AD INIZIO 2020

Pessimo impatto

La situazione peggiore riguarda il collegamento – poco meno di 200 metri – tra via Catone Peroni e strada di Casanova. Qui non c’è solo da ‘liberare’ la pista dal verde: nel bel mezzo del tracciato, nonostante la presenza di un cestino a pochi passi di distanza, c’è chi ha gettato diversi rifiuti creando un’ulteriore problematica. Volendo ci si può passare comunque con tutte le difficoltà del caso, ma è chiaro come il contesto sia tutt’altro che ideale.