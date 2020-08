Via XX Settembre: Mi Rifiuto e Retake Terni restituiscono decoro

Un paio di scarpe e anche la ‘carcassa’ di un personal computer. Sono tra gli oggetti trovati lunedì dai volontari civici di ‘Mi Rifiuto’ e ‘Retake Terni’ nel corso della pulizia dei giardini di via XX Settembre: una mattinata dedicata al parco e alla raccolta – bottiglie di plastica e vetro in primis – del vario materiale.

PIAZZA DOMENICO FONTANA: SOS BUCHE

‘Mi Rifiuto’ e ‘Retake’ hanno potuto far affidamento anche su Stefania, una cittadina che da tempo segue le attività dei volontari. Dieci le persone che, con pazienza e volontà, si sono attivate: quindici i sacchi raccolti – nel contempo sono stati segnalati anche quelli contenenti gli sfalci effettuati alcuni mesi fa, ancora presenti all’interno dell’ara verde – e ora lasciati in piazza Domenico Fontana per il successivo recupero da parte di Asm. Prossimo step al quartiere di San Valentino: appuntamento fissato per giovedì mattina alle 8 di fronte alla basilica.