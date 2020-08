Terni, piazza Fontana-via Quattro Macine: sos buche

Piazza Domenico Fontana, a pochi passi dalla passerella di via del Cassero e dalla nuova pista ciclabile. È qui che si registra più di qualche problema per lo stato del manto stradale che, in qualche circostanza, può provocare anche delle cadute in bicicletta come accaduto nella giornata di venerdì: a segnalare il disagio è una residente della zona e non solo su questo aspetto. «Ci sono anche dei sacchi nello spazio verde lungo il Nera che, dal 7 giugno, non vengono portati via dopo le operazioni effettuate sull’area. Ho mandato diverse email ma nessun risultato». Per le buche basta guardarsi intorno nel raggio di 20-30 metri per comprendere che la situazione.

