Terni, gimkana con l’auto a suon di clacson in centro

Non proprio lucida. D’altronde se uno gira in auto per le vie del centro storico, comprese quelle pedonali, talvola pure contromano e suonando continuamente il clacson, o ha vinto 10 milioni di euro con qualche lotteria, o c’è un problema. La cosa è accaduta nella tarda serata di mercoledì a Terni: una donna sulla quarantina, a bordo di un’auto ha iniziato la sua personale gimkana fra le vie meno accessibili e sempre con questo clacson irritante. Stop & go, da porta Sant’Angelo, via Cavour, per poi proseguire e ritrovarsi contromano in via Orazio Nucola, in corso Tacito e poi – con le forze dell’ordine a quel punto dietro di lei – in largo Villa Glori, mèta finale. Lì la donna è stata controllata – sul posto tre volanti della polizia di Stato e una pattuglia dell’Arma – ma non è noto se siano state adottate sanzioni. «Non le hanno fatto nulla» osserva allibito un testimone delle varie scene. La cosa, curiosa, ha ovviamente attirato l’attenzione di passanti che proprio in largo Villa Glori hanno poi assistito al comizio finale della signora. Che ha mandato a quel paese un po’ tutti e annunciato che di lì a poco si sarebbe andata a ‘divertire’. Scene ternane di fine estate.

