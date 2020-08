Terni, giovani insieme per ripulire il Caos

Ragazzi di tutte le età e le nazionalità insieme per ripulire il muretto del Caos di Terni. Si parla sempre più spesso del degrado che imperversa in città e della mancanza di stimoli costruttivi per tanti adolescenti, invece questa volta a far parlare di sé è un’iniziativa positiva, organizzata dall’associazione Cinecircolo giovanile socioculturale Tacito-Terni. Martedì pomeriggio un gruppo di giovani si è riunito all’ex Siri e insieme, munito di bacinelle e spugne, dedicandosi alla pulizia di tutto il muretto in questione, che funge anche da seduta. Poi i ragazzi si sono spostati verso le aiuole, anche in questo caso per renderle più pulite e ordinate, un’attività che proseguirà anche successivamente. Il Cgs – Amici del teatro è un’associazione con finalità educative, formative, sociali e culturali a favore dei giovani. Si ispira al sistema educativo di don Bosco e opera nel settore del cinema, teatro e musica.

