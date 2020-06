Terni, giovani ladre in azione nei negozi: denunciate

Tre denunce a piede libero nei confronti di altrettante donne, due – incensurate – per furto all’interno di negozi ed una terza per non aver rispettato una precedente espulsione dall’Italia. In campo la squadra Volante di Terni, intervenuta tempestivamente grazie anche alle segnalazioni dei commessi degli esercizi commerciali ‘colpiti’.

Ladre in azione

Le denunce per furto hanno riguardato due giovani romene. La prima è stata fermata a borgo Bovio, dopo aver oltrepassato le casse di un negozio senza pagare la merce nascosta nella borsa: prodotti contro le punture di zanzare e lamette per un valore complessivo di circa 150 euro. Ad attenderla fuori dal negozio, un uomo in auto che alla vista della polizia di Stato è fuggito.

Polizia in campo

La seconda ragazza è stata denunciata per aver tentato la fuga da un negozio di corso Tacito dopo aver infilato nello zaino sedici confezioni di calze (valore 72,57 euro). La terza denuncia ha invece riuardato una 54enne cubana, fermata in centro dalla Volante per un controllo e risultata già espulsa dal territorio nazionale su ordine del questore di Terni.