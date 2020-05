Terni, ‘Gocce d’acqua’ sbarca sulla Rai

Si chiama ‘Gocce d’acqua’, è un cortometraggio ed è stato realizzato da un team di giovanissimi ternani con la partecipazione straordinaria dell’attrice Elisabetta Pellini: da lunedì è disponibile sul sito della Rai – è stato selezionato per Rai Cinema Channel dal festival Tulipani di Seta Nera – dopo aver conquistato il Festival internazionale del cinema di Militello e l’Isola del cinema a Roma. L’ideatore è Marco Matteucci.

IL CORTOMETRAGGIO

Lo spunto e le tematiche

«L’idea di ‘Gocce d’acqua’ – spiega Matteucci – mi è venuta dopo aver letto un articolo scientifico che affermava che due molecole d’acqua, se poste alla giusta distanza, si attraggono fisicamente. L’immagine è arrivata subito in tutta la sua potenza; le gocce d’acqua sono come gli esseri umani, che nel bene e nel male sono comunque portati alla ricerca dell’altro, alla socialità e non all’individualità. Questa immagine l’ho trovata perfetta per descrivere una relazione che, anche se in procinto di finire, mantiene un calore e un affetto che spesso è difficile trovare. Il corto affronta il delicato tema delle separazioni e della distanza, che in un momento storico particolare come questo, detta e regola la vita plasmando abitudini e modi di vivere».

IL LAVORO PER ‘GOCCE D’ACQUA’

Il team

Il cortometraggio è stato realizzato da Paperplane studio insieme a Reset Production. Coinvolti oltre alla Pellini anche Roberto Carrubba, Edoardo Mazzoni ed Enea Lucidi (per la prima volta sullo schermo); il soggetto e la sceneggiatura è a firma Marco Matteucci, regia dello stesso Matteucci e di Max Nardari, produttore esecutivo Edoardo Mazzoni, direttore della fotografia Gianni Mammolotti, elettricista Antonio L. Mammolotti, fuochista Andrea Protani, fonico Gianluca Bonucci, montaggio di Marco Matteucci, colonna sonora originale di Lorenzo Cuzzucoli, mastering Francesco Piantoni, grafica di Maria Luisa Fazio, segretario di produzione Gabriele Braschi, backstage-runner Luca Campoli e Claudio D’Aiola. Noleggio attrezzature della Cameraworks s.r.l.