Terni: ha 50 grammi di cocaina negli slip. Arrestato 22enne in via Montegrappa

Un arresto ‘movimentato’: è quello eseguito venerdì pomeriggio in via Montegrappa dai carabinieri del Nor di Terni. Che per ‘placare’ il sogetto – il 22enne X.M. di origini albanesi ma residente da anni in Italia – hanno dovuto fare ricorso al taser. Alla fine il giovane è stato arrestato in flagrante.

Tutto è partito dall’alt intimato dai militari all’auto condotta dal giovane – una Nissan Pixo – in via Montegrappa, dove lo stesso risiede. Dal controllo è emersa l’assenza della patente così come di altri documenti di riconoscimento. Per identificarlo con calma, i militari lo hanno condotto nella sua abitazione. Ma di ‘calma’ ce n’è stata davvero poca, perchè il 22enne – avendo intuito la mala parata – ha iniziato a minacciarli e ad offenderli. Poi ha brandito una sedia scagliandola contro un carabinieree infine ha staccato la grata della cappa della cucina, minacciando di tirargliela contro.

Insomma il caos, ‘sedato’ dai militari con l’uso della pistola ‘elettrica’. La successiva perquisizione personale ha consentito di scoprire che negli slip il 22enne aveva un involucro con dentro 51 grammi di cocaina: il motivo principale di tanto nervosismo. Accertato poi che non aveva riportato problemi fisici, è stato arrestato per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione del pm Marco Stramaglia. Sabato mattina, la convalida in tribunale con il giudice Dorita Fratini che ha convalidato quanto eseguito dai militari dell’Arma, disponendo nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di dimora a Terni con divieto di uscire di casa in orari serali e notturni. La procura aveva invece chiesto la custodia cautelare in carcere. Giudizio di merito il prossimo 20 aprile con il 22enne difeso dall’avvocato Francesca Carcascio.