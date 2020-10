Terni, i figli litigano per la palla e le madri si ‘azzuffano’: c’è il 112

Che i ragazzini discutano fra di loro per chi debba tirare per primo il pallone, ci può stare. Che questo diventi il motivo per cui le rispettive madri si mettano a litigare furiosamente, un po’ meno. Ma tant’è, tensioni del periodo. Il fatto è accaduto mercoledì pomeriggio intorno alle ore 17 in via Brodolini, a Terni, ed ha portato all’intervento dei carabinieri. Di seguito la nota dell’Arma: «Verso le ore 17 di ieri (mercoledì, ndR) giungevano sul 112 diverse chiamate da alcune donne, italiane e straniere, che riferivano di un litigio solo verbale ma molto acceso in via Brodolini. I carabinieri, immediatamente intervenuti, constatavano che in effetti il litigio verbale era ancora in atto, ma tra alcune mamme che discutevano animatamente in merito ad un pallone conteso tra i loro figli che stavano giocando per strada. I ragazzini avevano iniziato a discutere per chi dovesse tirare per primo e, di lì a breve, la mancata soluzione delle controversia tra giovani si è tramutata in un litigio tra mamme. Nessun contatto fisico c’è stato, gli eventuali reati saranno procedibili a querela. Calmati gli animi, i carabinieri hanno ripreso il loro servizio».

