Via dell’Amore a Terni ‘rigenerata’ grazie ai volontari – Foto

Si sono uniti per rimettere in sesto un’area da tempo abbandonata a sé stessa, via dell’Amore, a pochi passi dal parco Le Grazie. Protagonisti nella giornata di sabato i volontari della Fiasp (Federazione italiana sport per tutti) territoriale, il Ccep (Centro culturale di educazione permanente) dell’Unla di Terni e i volontari di ‘Mi Rifiuto’: una collaborazione tra associazioni che ha consentito di ripulire e rendere più presentabile la zona. «Il patto di collaborazione con il Comune – viene evidenziato – oggi ha dato i suoi frutti e si sono gettate le basi per essere utili alla collettività. Le associazioni continueranno a collaborare sia con l’organizzazione di iniziative sportive per i giovani, ma anche per la ricerca di vecchi sentieri delle antiche municipalità».

