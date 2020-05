Marmore, esposizione su cascata alla don Milani: bando in arrivo

Una manifestazione d’interesse per utilizzare i locali seminterrati – non utilizzati – della scuola per l’infanzia ‘Don Milani’ in località Campacci di Marmore per creare un’esposizione legata alla cascata delle Marmore. A farsi avanti con palazzo Spada ad inizio maggio è stata una S.p.A. di Magione e, partendo da questa base, il Comune di Terni si appresta a pubblicare un bando per la concessione dell’immobile. Non tutto chiaramente.

Idea per il turismo. Le condizioni

L’iniziativa ha finalità turistiche – ci sono già gli elaboratori del progetto – e dunque alla direzione attività finanziarie è stato dato l’input di procedere alla stesura del bando dopo il via libera della direzione didattica ‘Don Milani’. Per farlo tuttavia serve una procedura pubblica: il valore stimato per il canone concessorio (durata dieci anni) è di 8.460 euro l’anno (base d’asta) e l’aggiudicazione provvisoria avverrà, al solito, per l’offerta più economica. Poi subentrerà il lavoro di un’apposita commissione composta da personale dell’ente per lo step definitivo.

La trasformazione e i bambini

I costi per l’adeguamento della struttura saranno a carico dell’aggiudicatario. Non è finita qui: chi vincerà il bando dovrà avere l’autorizzazione della direzione didattica per l’utilizzo dei locali senza disturbare l’attività scolastica. L’ultimo punto riguarda l’accoglienza delle scolaresche del territorio: per loro 25% del costo normalmente previsto per questa tipologia di utenti.