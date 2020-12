Terni, il bel gesto di Beatrice: l’invenduto a chi ne ha bisogno

Circa duecento pezzi fra scarpe, jeans, pantaloni, maglie, abiti, gonne: questo il materiale donato martedì mattina da Beatrice Danti, giovane imprenditrice ternana dell’abbigliamento low-cost, al parroco di ‘Santa Maria del Rivo’ don Luca Andreani. Il materiale – tutto l’invenduto dell’autunno/inverno 2020, verrà consegnato alle famiglie bisognose della città: una luce in mezzo alle difficoltà date anche dal periodo e dall’emergenza pandemica in atto. Un Natale più sereno per qualcuno. «Anche in questo tempo così duro – commenta don Luca – il Natale verrà a riscaldare i nostri cuori. Questi gesti dimostrano come anche nelle prove più dure, possiamo essere umani e capaci di solidarietà. L’unione fa la forza, fra di noi e con il Signore che ci illumina. Grazie a Beatrice e a tutti i commercianti che, pur avendo problemi anche loro, si dedicano agli altri con grande cuore».

