di Maria Luce Schillaci

Cena del tesseramento 2025 per il Camisa Blanca Cigar Club di Terni. Una serata importante per lo storico club ternano che si è riunito al Bistrot dei Sognatori di Stroncone e che ha visto la presenza di numerosi soci e anche dei graditi ospiti del Cigar Club Umbilicus Italiae di Rieti, con cui il club di Terni ha aperto un percorso di collaborazione interclub. Da Rieti sono arrivati il presidente del club, Giulio De Luca Marchioni, a cui è stata consegnata la tessera di socio onorario del Camisa Blanca, e Giuseppe Falduti con la signora Paola.

Nel corso della serata sono state rinnovate le cariche del consiglio direttivo che entrerà in vigore con il nuovo anno: Gianluca Munzi è confermato presidente, così come Alessandro Anasetti alla vicepresidenza, Nicolò Anasetti tesoriere, Alessandro Betti cerimoniere, Giorgio Andrielli e Carlo Ottone saggi, Stefano Petrucci club master, Antonio Metastasio pairing master, Andrea Poddi connaisser, Giuseppe Malvetani ambassador, Michael Spezzi e Diego Fusacchia mentori delle nuove foglie.

Il Camisa Blanca Cigar Club di Terni quest’anno celebra 25 anni vita ed è il più antico cigar club d’Italia, molto noto a livello nazionale. Un club storico che ha da sempre come obiettivo la condivisione della passione del sigaro e del fumo lento come momento di incontro, ma anche la valorizzazione del territorio in cui opera e lo spirito volto alla bellezza e all’eleganza, il progresso e la crescita della società.

Al fianco del presidente Munzi, come sempre, Alessandro Anasetti, impegnato nell’organizzazione degli eventi. Presente anche il sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani che è anche un socio del club. Nei prossimi mesi non mancheranno altri eventi di prestigio, incontri e manifestazioni, confronti con altri club e noti personaggi nazionali e internazionali del sigaro e del buon vivere con stile.

LA FOTOGALLERY