Terni e il riequilibrio territoriale: ‘truppa’ ternana da Tesei e Coletto a Perugia

Un ‘blitz’ annunciato nei giorni scorsi ed eseguito martedì in occasione del consiglio regionale – c’è stato il question time in mattinata – a Perugia. A muoversi in direzione nord Umbria per far presente che c’è da qualcosa da sistemare è stata una delegazione del comitato ‘Riequilibrio territoriale’: protagonisti in maggior misura Luciano Faustini, Giovanni Ceccotti e Andrea Cianfoni. Per loro tête-à-tête sia con la presidente della Regione Donatella Tesei – le è stato consegnato in omaggio un mini Thyrus rossoverde, simbolo cittadino – che con l’assessore alla salute Luca Coletto, l’esponente dell’esecutivo più nel mirino nel corso dell’iter per il progetto stadio-clinica. Ad assistere all’incontro (ripreso e pubblicato su una pagina Facebook) il capo di Gabinetto Federico Ricci.

Condividi questo articolo su