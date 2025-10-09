Il crossodromo di Vasanello, nel Viterbese, riprende ‘vita’ grazie ad un gruppo ternano. Si tratta del Dragon Racing Team dei presidenti Nico Gigli e Riccardo Bussoletti.

Domenica c’è stata la riapertura dopo anni di inattività con oltre 50 piloti protagonisti. La gestione è in mano al team ternano. «L’atmosfera – sottolineano – è stata quella delle grandi occasioni: moto, polvere, sorrisi e tanta voglia di ricominciare». L’obiettivo è restituire «alla comunità uno spazio sicuro e dinamico per vivere lo sport e la condivisione».