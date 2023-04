Terni, il Fai mostra lo splendore di Piediluco: il tour in immagini

Si chiama Andrea Cristofari ed è un volontario della delegazione ternana del Fai, il Fondo ambiente italiano. È lui che domenica mattina ha raccontato e mostrato le bellezze di Piediluco nell’ambito del progetto Meet-In, coordinatore dal CCP – c’è anche la collaborazione di Legambiente Umbria – e finanziato dalla fondazione Carit. Tra le iniziative realizzate durante il 37° Memorial d’Aloja c’è un tour turistico organizzato per parlare della storia del borgo e dei suoi aspetti ambientali, sportivi e culturali. Dalla rocca fino allo sviluppo urbanistico, passando per la chiesa di San Francesco, villa Manini, il centro remiero, via Panoramica ed altro ancora: un’ora e trenta di ‘immersione’ completa nel mondo piedilucano che ha lasciato soddisfatte le oltre venti persone presenti. In occasione del II meeting nazionale ci sarà il bis con due appuntamenti fissati per il 13 maggio, aperti anche agli atleti.

L’ITALIA TRIONFA AL 37° D’ALOJA