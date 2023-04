Canottaggio, l’Italia trionfa a Piediluco. Podio anche per il ternano Tonelli

Il 37° Memorial Paolo d’Aloja è azzurro. L’Italia ha trionfato nelle acque del lago di Piediluco grazie ai 77 punti conquistati: 21 ori, 4 argenti e 9 bronzi per gli atleti a disposizione del direttore tecnico Francesco Cattaneo. Sul podio anche l’Olanda e la Romania.

Gli ori. C’è il bronzo di Tonelli

A conquistare l’oro nella giornata conclusiva sono stati Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Matteo Della Valle, Marco Di Costanzo, Davide Verità, Marco e Luca Vicino, Jacopo Frigerio, Paolo Covini, Vincenzo Abbagnale ed Enrico D’Aniello. Festa anche per un ternano, Matteo Tonelli (in forza al Cus Torino), bronzo tra i pesi leggeri. Affermazioni anche per Stefania Buttignon, Silvia Crosio, Stefano Oppo e Gabriel Soares. Massimo riconoscimento in ogni specialità – tranne nel due senza – per gli azzurri dell’under 19. A metà maggio ci sarà il terzo evento remiero a Piediluco, il II meeting nazionale.