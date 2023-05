Terni: il parco di Cardeto è di nuovo aperto – Il racconto in foto di Mirimao

Dal marzo 2013 al maggio 2023. Dopo dieci anni e una lunga serie di imprevisti/problematiche/questioni tuttora da perfezionare, il parco ‘Bruno Galigani’ di Cardeto, a Terni, è stato riaperto giovedì mattina in forma parziale, in attesa del completamento della palazzina/ristorante: il semaforo verde arriva a poco meno di mille giorni dalla consegna del cantiere del 10 settembre 2021 alla Antonio Ventra di Melfi. Palla in mano a Terni Reti per la gestione sperimentale in house. Per il ‘funzionamento’ a pieno regime – esempio, il bar – ci vorrà ancora del tempo. Da non dimenticare le questioni legate ai parcheggi e alla barriera acustica rispetto a viale Borzacchini. In ogni caso «oggi è una bella giornata per tutti, si restituisce alla città il parco e poi vedremo», il pensiero generale anche dai più dubbiosi.

«SODDISFAZIONE ED EMOZIONE»: PARLANO LATINI, SALVATI E STELLATI – VIDEO

«UNA BELLA GIORNATA PER TUTTI. MA CI SONO ALCUNI PROBLEMI» – VIDEO

FOTOGALLERY