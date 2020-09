Terni, parco Cardeto: consegnato il cantiere

Si apre un nuovo capitolo per il parco ‘Galigani’ del quartiere Cardeto a Terni. Giovedì mattina, infatti, il Comune ha consegnato il cantiere alla ditta appaltatrice, una società lucana, la Ventra Antonio srl di Melfi.

L’aggiudicazione da parte della ditta

L’iter era stato avviato a giugno con un’indagine di mercato che ha fatto scattare l’interessamento di 179 ditte (126 ammessi). Nei primi giorni di luglio si è proseguito con i controlli per le buste amministrative-economiche per l’appalto e l’aggiudicazione alla Ventra. La spesa complessiva – entrambi gli stralci, il secondo riguarda la palazzina-ristorante – è di 1 milione 39 mila euro: 900 mila euro arrivano da un mutuo con l’Istituto per il credito sportivo ed i restanti dall’escussione della polizza fidejussoria del vecchio appalto con Citarei. I lavori riguardano la realizzazione di due campi da tennis coperti in sintetico, altrettanti scoperti in terra artificiale, uno da tennis scoperto in erba sintetica, un altro per il paddle, pista bmx, spogliatoi, servizi igienici, tribune per 313 spettatori (nel campo calcio a 5), un locale di primo soccorso atleti, locali tecnici, depositi e magazzini, nonché impianti tecnologici.

Il parco pronto entro la fine del 2021

«Abbiamo raggiunto un bel traguardo», ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati. «Si ricomincia con un cantiere che durerà circa 10 mesi, nel quale speriamo di non trovare situazioni impreviste in modo tale che velocemente, entro la fine del 2021, questo parco possa essere restituito al quartiere e all’intera città». La ditta è entrata nel parco per la prima volta giovedì, in questi giorni provvederà a ripulire l’area, allestire il cantiere e partire con i lavori. Il tutto – fanno sapere – sarà allestito entro il mese di ottobre, da lì partiranno i 10 mesi di lavoro.