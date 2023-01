Terni, il paziente: «Guardia medica e pronto soccorso, il plauso è meritato»

di Moreno Tini

Sono qui a scrivere un plauso e un ringraziamento a tutto il personale della guardia medica di Terni, del 118 e del pronto soccorso. Sono arrivato ieri pomeriggio (giorno della Befana) alla guardia medica di viale Trento che non stavo bene e presupponevo uno scompenso cardiaco. In poco tempo i medici mi hanno visitato e chiamato il 118 che dopo avermi monitorato mi ha portato subito al pronto soccorso.

Lì, vista la gravità del caso, oltre al personale che non mi ha mai abbandonato è intervenuto il cardiologo che è riuscito a stabilizzare il problema insorto. Dopo alcune ore di osservazione, un ulteriore esame di controllo sono stato dimesso con diagnosi, terapia ed ulteriore esame da sostenere.

In tutto il periodo che sono rimasto in osservazione ho visto medici ed infermieri prodigarsi incessantemente con i pazienti con un ritmo e carico di lavoro molto sostenuto. Credo che sia doveroso ringraziare tutti i medici ed il personale infermieristico non solo per competenza e celerità ma anche per la cortesia dimostrata al sottoscritto ed ai miei familiari.