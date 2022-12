Terni: il Rotary premia Tommaso Liberati come migliore studente 2021/2022

Il Rotary club di Terni ha consegnato anche quest’anno il Premio Rotary allo studente più meritevole. Il vincitore dell’edizione 2021/2022 è Tommaso Liberati, ternano, diplomato presso il liceo classico ‘Tacito’ di Terni. Con un curriculum esemplare che sfiora la media del 10 in tutti gli anni di corso, la valutazione massima all’esame di Stato, la borsa di studio della società Dante Alighieri per la sua padronanza della lingua italiana, Tommaso Liberati è stato premiato nel corso della tradizionale conviviale degli auguri all’hotel Garden dal presidente del Rotary di Terni, Piero Maroni, alla presenza della sua ex-preside Roberta Bambini e dell’assessore comunale alla scuola Cinzia Fabrizi. Il Rotary di Terni assegna allo studente più meritevole una borsa di studio di 2 mila euro da utilizzare per finalità di promozione delle attitudini e competenze personali e professionali. Il premio è bandito annualmente con l’intento di incentivare il merito e concorrere alla promozione della leadership giovanile, con il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli istituti scolastici superiori della città che provvedono a fornire il nominativo del diplomato con la migliore valutazione nell’ambito del loro istituto. La serata conviviale è stata allietata dall’esplosiva e travolgente voce di Angela Mosley, spesso protagonista nelle kermesse più rinomate al mondo della black music, jazz e blues tra cui Umbria Jazz, accompagnata al piano da Alessandro Deflorio. Inoltre, come da tradizione, è stata organizzata una simpatica riffa il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

