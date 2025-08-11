Un intervento rischioso che ha permesso di salvare un occhio a suo marito, il 64enne M.D.. A scrivere ad umbriaOn è una donna per ringraziare l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per l’egregio lavoro svolto.

A scrivere è la signora Lucia ed il ringraziamento è per l’équipe che ha coinvolto medici dell’otorinolaringoiatria, maxillo-facciale e oculistica: «Mio marito è stato sottoposto ad un intervento di massima pericolosità, era affetto da tumore maligno aggressivo nella parte destra dell’occhio. Ci avevano avvertito che avrebbe potuto perdere l’occhio». Invece, fortunatamente, è andata in altro modo.

«Con costanza e bravura, il dottor Giunta è riuscito a salvare l’occhio. Un’operazione durata 6 ore ma ringraziando il signore mio marito può vedere con entrambi gli occhi. Il percorso sarà lungo ,ma non fa niente. Siamo abituati a combattere sempre insieme. Ringrazio di vero cuore l’ospedale».