Terni, il talento di Valerio Todini continua a vivere

A poco meno di due mesi dalla sua prematura scomparsa, esce postumo il libro di Valerio Todini, il 29enne di Terni che si è spento il 13 novembre scorso a causa di un male incurabile. ‘Sandro Pertini. Il presidente amato da tutti’ sarà infatti in tutte le librerie lunedì 11 gennaio.

LA SCOMPARSA DI VALERIO TODINI

Biografia illustrata per ragazzi

Al cordoglio e al ricordo che si sono moltiplicati da parte di tanti in occasione della morte di Valerio, ora si aggiunge la volontà della casa editrice Armando Curcio – specializzata nella pubblicazione di biografie illustrate per ragazzi – di raccontare la sua opera. Che, con un linguaggio semplice ed efficace, fornisce un ritratto a 360 gradi dell’ex presidente della Repubblica, prima ancora partigiano, giornalista e politico, a 30 anni dalla scomparsa. Il volume, rivolto ai bambini dai 9 anni in su, è accompagnato dalle illustrazioni di Filippo Barbacini, che rappresentano i momenti più significativi della vita, anche privata, di Pertini.

Il ricordo

Valerio, laureato in mediazione linguistica in editoria e giornalismo, tre anni fa si era iscritto ad un percorso formativo con l’Istituto Armando Curcio che, al termine, lo ha chiamato a cimentarsi nel racconto dedicato all’ex presidente. «Caro Valerio – ha scritto lo staff dell’Istituto -, sarai sempre lo studente ‘amato da tutti’. Il tuo sorriso, il tuo entusiasmo e la tua grinta non sono un ricordo, bensì un esempio. Hai dimostrato che nella vita una passione, come la scrittura, può farti cambiare rotta, e da quando nel settembre del 2017 ci hai scelto, non abbiamo mai smesso di imparare con te».