Terni: il tribunale saluta Anna Maria Crecco e Francesca Valentini

C’è stato in questi giorni, ed è stato sincero e affettuoso, il saluto a due figure che possono definirsi ‘storiche’ del tribunale di Terni. Parliamo di Anna Maria Crecco e Francesca Valentini, entrambe operative nell’ambito della cancelleria penale. Anna Maria, originaria di Frosinone ma ‘ternana’ da ben 42 anni, ha iniziato a lavorare presso il palazzo di giustizia di Terni sin dal lontano 1983, dapprima nella cancelleria civile-esecuzioni e poi in quella penale. Francesca invece, orvietana doc, è stata attiva presso il tribunale della Rupe fin quando quest’ultimo, undici anni fa non è stato accorpato a quello di Terni. Operativa nell’ambito dell’Unep, è stata associata alla cancelleria penale del tribunale di Terni. Entrambe, dallo scorso 1° maggio, sono entrate nella fase di vita della meritata pensione e in questi giorni in tribunale c’è stato il saluto di amici, colleghi, avvocati, dei tanti che hanno voluto rendere un sincero omaggio a due figure apprezzate anche sul piano umano.

