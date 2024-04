Terni: il ‘vuoto’ della piazza senza tavolini. «Ma chi ha previsto 10 mila persone a sera?»

«Lasciamo perdere. Soldi e lavoro persi, piazza ‘smorta’, una decisione confermatasi assurda anche nei fatti». C’è un misto di rabbia e amarezza, da parte del titolare di una delle attività che si affacciano su piazza della Repubblica, centro di Terni, nel commentare la situazione venerdì sera. Per lo svolgimento del Tic Festival e soprattutto degli eventi ‘street food’ connessi – fra piazza della Repubblica e piazza Europa -, il Comune ha deciso di far togliere tavoli e sedie ai locali che si trovano in questi spazi. All’origine della decisione, motivi di ordine e sicurezza pubblica, avendo previsto un afflusso di circa 30 mila persone nel weekend, ovvero circa 10 mila persone a serata. Ma, contestualmente, il Comune di Terni ha consentito agli organizzatori dello ‘street food’ – diversi chioschi con cibo regionale, da nord a sud, ma pure estero – di posizionare panche e tavoli in legno a ridosso del ‘palazzo dell’Ina’, lato piazza Europa. Una contraddizione che ai locali colpiti dal divieto, non è andata giù. E infatti venerdì sera, a fronte di un evento – il Tic, Terni influencer & creator festival – che ha fatto subito registrare buoni numeri, contenuti interessanti e molto partecipati (basti pensare alla fila di venerdì sera fuori dal Politeama Citplex per Valerio Lundini e Francesco Lancia), il centro di Terni non era certo oggetto di una ‘invasione’. E i tavoli dei locali, con titolari e dipendenti avviliti al pari degli avventori costretti a prendersi qualcosa da bere e ad alzare i tacchi, potevano starci senza alcun problema. «Chi ha previsto 30 mila persone e un caos tale da dover portare a questa misura? – Si chiede un navigato operatore delle forze dell’ordine -. In effetti gli esercenti hanno ragione». Sabato (la classica serata clou) e domenica sarà lo stesso. E intanto c’è chi pensa ad azioni legali per addebitare al Comune di Terni il danno economico patito.

