Terni, Ilserv: quattro ore di sciopero

Scarico produttivo, richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria e premio di produzione. Sono gli argomenti trattati in giornata tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale di Ilserv: il risultato sono le quattro ore di sciopero dichiarate per il 18 e il 19 maggio. Lo annunciano le rsu Fim, Fiom e Fismic.

Cassa integrazione e premio di risultato

A fronte della richiesta di cassa integrazione – spiegano le organizzazioni sindacali – dal 22 maggio 2023 al 4 giugno 2023, «abbiamo siglato un accordo di Cigo che prevede la seguente gestione: l’anticipazione della cassa da parte dell’azienda, la possibilità di integrare la cassa integrazione con le Par su base volontaria, l’utilizzo delle ferie su base volontaria al posto della Cigo, il mantenimento di una soglia minima di ore di ferie e, novità più importante, per tutto il mese di giugno la maturazione dei ratei di Ferie-Par-Tredicesima a prescindere da quanti giorni di Cigo ogni lavoratore effettua». Focus anche sul premio di risultato: «Abbiamo richiesto di riprendere la discussione sull’erogazione di un premio di risultato per tutti i lavoratori della Ilserv. L’azienda, ha dichiarato che, nonostante la probabile possibilità di affrontare la discussione nelle prossime settimane, attualmente non è nelle condizioni di iniziare una trattativa per la costruzione di un premio di risultato. Come Ooss, prendendo atto delle dichiarazioni aziendali e visti l’impegni presi nell’ultimo incontro con l’azienda stessa e con i lavoratori della ilserv che si aspettavano un riconoscimento per gli sforzi fatti, non possiamo che condannare questa posizione». Lo sciopero è dichiarato a fine turno con le seguenti modalità: 18 maggio dalle 18 alle 22 (quarto turno) e il giorno successivo (1°, 2° e 3° turno e giornalieri) operai/impiegati a fine turno.