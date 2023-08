Terni: imbocca il sottopasso di via Battisti contromano e causa l’incidente

Curioso – e per pura fortuna senza conseguenze serie – incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì a Terni, nel sottopasso di viale Cesare Battisti, zona scuole. Due autovetture – una Yaris che, procedendo in direzione centro, ha imboccato il sottopasso contromano e una Bmw che scendeva in direzione Cardeto – si sono scontrate nonostante i tentativi dei conducenti di evitare l’impatto. Tutto inutile, ma almeno le conseguenze fisiche per i coinvolti non sono state importanti. Una situazione ‘risolta’ poi con la compilazione del Cid e che ha finito per causaee qualche disagio alla viabilità, stante la temporanea impossibilità per i veicoli – bus inclusi – di transitare sulla carreggiata in cui è avvenuto il sinistro.

