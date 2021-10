Terni, imbrattata la targa del carabiniere e partigiano Raoul Angelini

Altro atto vandalico nell’ambito della memoria storica di Terni e della sua Resistenza: dopo quello compiuto ai danni del monumento in ricordo di Germinal Cimarelli, a Torre Maggiore, questa volta è toccato alla targa in memoria del carabiniere e partigiano Raoul Angelini, torturato e ucciso nel 1944 dai nazifascisti. «Un altro atto – osserva il segretario comunale del Pd di Terni, Pierluigi Spinelli – che aggiunge oltraggio alla memoria, alla democrazia, da parte di chi, privo evidentemente di qualsiasi principio, educazione civica, educazione e rispetto per i beni comuni, ritiene un gesto coraggioso la vandalizzione di un simbolo di libertà. Come Partito Democratico di Terni non possiamo che condannare vili atti come questo e invitare le istituzioni e le forze di maggioranza a fare altrettanto».

