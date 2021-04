Incidente stradale sabato sera nell’area servizio di via del Centenario – nei pressi di un noto fast-food – tra due autovetture Yaris. La prima, nera, condotta da un 20enne (C.R.), e la seconda da una giovane, (M.D.), entrambi illesi. Il sinistro è avvenuto in un contesto caratterizzato da un intenso traffico nel fine settimana. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su