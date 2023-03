Terni, in Ast è tempo di indagini del suolo e bonifica

di S.F.

Tempo di interventi di rilievo in casa Acciai Speciali Terni. Il Comune ha chiuso positivamente la conferenza di servizi decisoria in merito ad una richiesta protocollata da Ast lo scorso 16 gennaio per una Scia condizionata. Motivo? Indagini del suolo e bonifica sottoservizi.

Novità anche al centro di finitura



L’intervento – possibile che sia collegato alla futura installazione del nuovo impianto di laminazione a freddo proveniente dal Bahrein – prevede ‘l’esecuzione di indagini del suolo e bonifica sottoservizi presso il reparto Zmil11». La particella al Prg riportata è quella dell’area Pix2. Il parere del comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivato la scorsa settimana e il dirigente all’urbanistica ha firmato il semaforo verde per procedere. Nel contempo sta per scattare un’altra operazione, questa volta riguardante il centro di finitura a Sabbione: depositata la notifica preliminare di cantiere per il ‘montaggio di linee taglio’.