È spuntato a metà mattinata, in una delle vie più centrali e principali di Terni, corso del Popolo. Un esemplare di capriolo è stato visto attraversare la strada, probabilmente in direzione largo Frankl-fiume Nera. Qualcuno ha avuto la prontezza di immortalarlo e la polizia Locale di Terni, il cui comando si trova a due passi, si è messa sulle tracce dell’animale selvatico. Non si tratta della prima volta che un capriolo spunta in pieno centro, nei mesi scorsi un altro esemplare è stato visto più volte nella zona del parco Ciaurro (Passeggiata) dove evidentemente trovava riparo.

