Terni, insolito ospite al parco Ciaurro: un capriolo

Insolito ospite giovedì mattina al parco Ciaurro di Terni. Intorno alle 11 un capriolo è stato prima visto scorrazzare tra la gente, poi impaurito è andato a sbattere contro il cancello di largo Atleti Azzurri d’Italia e scappato nel fossato. Sul posto è subito intervenuta la polizia Locale coadiuvata dalla polizia Veterinaria della Usl Umbria 2. Gli agenti si sono messi alla ricerca dell’animale tra la vegetazione che divide il parco da via Carducci e avvista solo tra le piante hanno richiesto l’intervento di Wild Umbria, giunta sul posto poco dopo le 13 per sedarlo e metterlo in sicurezza.

Condividi questo articolo su