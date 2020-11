Terni, in giro con lo zaino rubato: denunciato 42enne

Lo hanno fermato sabato pomeriggio a Terni per un controllo e lui, 42enne romeno residente a Terni, pregiudicato e giò sottoposto alla misura dell’avviso orale, è parso subito piuttosto nervoso. Con sé, infatti, aveva uno zaino poi risultato rubato due settimane prima ad un 38enne di Terni. Lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario mentre il 42enne è stato denunciato dai carabinieri del comando stazione di Papigno per il reato di ricettazione e per la violazione dell’avviso orale che impone, ai soggetti segnalati, di non commettere alcun reato.

