Terni in piazza per la pace: «Israele-Palestina, fermiamo la violenza» – Fotogallery

«Fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la pace». Queste le parole d’ordine della manifestazione di venerdì pomeriggio a Terni tra piazza Duomo e piazza San Francesco: una fiaccolata per dire stop al conflitto Israele-Palestina alla presenza del vescovo Francesco Antonio Soddu e dei rappresentanti delle comunità musulmane, ebraiche e valdesi. L’iniziativa è promossa dalla Rete per la pace e il disarmo ed è sostenuta in città da Arci, Cgil, Acli, Agedo, Anpi, Emergency, Legambiente, Libera, Comunità di Sant’Egidio e Coordinamento per la democrazia costituzionale. La stima numerica è di circa 250 presenze con polizia di Stato e polizia Locale a gestire la viabilità durante il passaggio per via XI Febbraio, via Cavour, largo Ottaviani e via don Giovanni Bosco.

