Terni: in sella alla bici rubata al figlio c’è un minorenne. E lo fa denunciare

Un minorenne di origini straniere è stato denunciato dai carabinieri del comando stazione di Papigno per il furto – aggravato – di una bicicletta. Tutto è partito quando lunedì sera un 53enne di Terni aveva chiesto l’intervento dell’Arma perché aveva notato il ragazzo in sella ad una bici identica a quella che alcune settimane prima aveva rubato al figlio. I carabinieri hanno così individuato il minorenne e lo hanno condotto in caserma: alla presenza del padre, ha ammesso di essere l’autore del furto ed è stato denunciato alla procura presso il tribunale di minori di Perugia. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

