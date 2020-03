Terni: «Inaccettabile degrado, specie ora»

La segnalazione giunge dal quartiere Cospea 2, a Terni. E riguarda una situazione di degrado già censurabile in tempi ‘normali’, figuriamoci nei giorni dell’emergenza coronavirus. Contenitori ricolmi di rifiuti, conferiti talvolta in spregio alle norme, ma di certo non svuotati da un po’. Tanto che alcuni cittadini, imbufaliti, hanno inteso denunciare lo scempio: «Ma dal Comune non abbiamo avuto ancora risposte». Visto lo stato di cose, la richiesta è di ripristinare il decoro e l’igiene di quello spazio. Sperando che cittadini e istituzioni, ciascuno per ciò che deve fare, collaborino per evitare il ripetersi della situazione.

