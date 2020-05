Terni, incastrata nel recinto: cagnolina salvata dal 115

Intervento dei vigili del fuoco martedì mattina in strada di Casanova, non lontano dall’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni, per soccorrere una cagnolina rimasta incastrata con il collo nella recinzione in cui è costudita insieme ad altri cani. La bestiola, visibilmente spaventata e ferita, è stata liberata dagli uomini del 115 – presenti anche guardie zoofile del Wwf – e quindi affidata ai veterinari della Usl 2 per le cure del caso. Accertamenti sono in corso sulla pericolosità della recinzione in questione, in generale e rispetto agli animali presenti all’interno dello spazio.

Condividi questo articolo su