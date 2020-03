Terni, incendio a Gabelletta: c’è il 115

Rimessa agricola in fiamme intorno alle 13 di venerdì in strada del Mulino a Terni, fra Gabelletta e Maratta. L’incendio ha avvolto in pochi minuti il capanno adiacente un’abitazione, con all’interno attrezzi e suppellettili, causando diversi danni alla struttura ed ai materiali contenuti. Fumo nero e denso si è sprigionato dal rogo, ben visibile anche a distanza di qualche chilometro. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Terni per domare le fiamme. Con loro anche i carabinieri del Nor e del comando stazione di Terni. Le fiamme avrebbero interessato anche delle vecchie roulotte presenti nell’area interessata.

