Terni: incendio all’alba in centro storico. Paura e due abitazioni inagibili

Incendio nella notte fra mercoledì e giovedì nel centro storico di Terni, in via dell’Ospedale. Più squadre dei vigili del fuoco – due della centrale di Terni con quattro mezzi – sono intervenute poco prima delle ore 4 per domanre il rogo che ha interessato un appartamento di due piani. L’abitazione – riferisce il 115 ternano – ha riportato seri danni, così come gli infissi ed una struttura portante situata al piano superiore. Per precauzione, i vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare l’intero stabile, procedendo alle verifiche strutturali attraverso il funzionario di turno. Al termine degli accertamenti, i residenti degli altri appartamenti sono potuti rientrare nelle rispettive case mentre l’abitazione interessata dall’incendio e quella posta al piano superiore sono state dichiarate temporaneamente inagibili. Nell’accaduto non si registrano persone rimaste ferite. L’intervento di spegnimento è stato reso più complicato dalle caratteristiche delle vie della zona, piuttosto strette e difficilmente transitabili con i mezzi operativi.

