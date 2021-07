Terni, rogo Cardeto: l’appello per aiutare la famiglia Gualtieri

Il ‘battesimo’ dell’associazione guidata da Luca Angelelli era fissato per settembre ma, vista la necessità di aiutare delle persone in difficoltà, è stato anticipato per un motivo ben preciso. Avviare la raccolta fondi per la donazione di materiale informatico – c’è la collaborazione con il negozio Vobis di viale della Stazione – a favore della famiglia Gualtieri, colpita dall’incendio della loro abitazione nel quartiere di Cardeto: ora c’è l’appello di ‘Sosteniamo Terni’.

Il messaggio

«Chiunque abbia intenzione di aderire alla nostra iniziativa può recarsi presso il negozio per versare la propria offerta. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di materiale informatico da donare alla famiglia Gaultieri», spiega Angelelli. L’organizzazione di volontariato è nata da un gruppo di persone che, negli ultimi due anni, hanno organizzato degli eventi con lo scopo di raccogliere fondi per acquistare generi di prima necessità da destinare alle tante famiglie in difficoltà. «Siamo venuti a contatto con diverse realtà del territorio che hanno espressamente manifestato la continua necessità di reperire materiale e fondi. Proprio per questo motivo, e forti delle esperienze passate e dello spirito di collaborazione che ci unisce, abbiamo deciso di costituire in forma ufficiale questa associazione. Era nostra intenzione iniziare le attività a settembre ma, visto il rogo che ha interessato l’abitazione della famiglia Gualtieri il 10 luglio, abbiano deciso di anticipare i tempi», puntualizza Angelelli. «Durante l’incontro è emerso che lo stato di emergenza è destinato a protrarsi nel tempo visti gli ingenti danni subiti dall’abitazione. Per questo motivo ritengo debba essere mantenuta alta l’attenzione in quanto la famiglia avrà bisogno di supporto anche nei mesi futuri. La solidarietà non va in vacanza».