Terni, rogo a Cardeto: «Un aiuto per poterci rialzare»

«Non ci resta più nulla. La casa è bruciata con fiamme visibili a chilometri di distanza. Non si è salvato quasi niente. L’appartamento è attualmente inabitabile. Presenta danni il cui ripristino richiede cifre a noi inaccessibili. Chiediamo un aiuto per una prima fase di recupero, per ridare un po’ di serenità alla nostra vita e a quella dei i nostri tre figli. Oltre alla sicurezza e riferimenti certi, anche tutti i nostri ricordi, i nostri lavori, i libri, gli spartiti musicali, gli strumenti, i quadri, i disegni sono andati distrutti. Chiediamo un aiuto per poterci rialzare e poter iniziare a superare questo momento per noi così terrificante. Grazie a tutti voi».

È toccante il messaggio di Massimo Gualtieri, musicista, docente e direttore d’orchestra, che nella serata di sabato 10 luglio si è visto divorare dalle fiamme l’abitazione in cui vive con la famiglia in via Filangieri, in zona Cardeto, a Terni. L’appello è stato lanciato attraverso la piattaforma GoFundMe per riuscire a mettere insieme una cifra che consenta quanto meno di ripartire, dopo il disastro che ha colpito lui, la moglie e i tre figli. L’obiettivo della raccolta di fondi (A QUESTO LINK È POSSIBILE DONARE) è stato fissato a 25 mila euro: alla prima mattinata di martedì 13 luglio ne sono stati donati 8.700 grazie alla generosità di 177 persone. L’iniziativa ovviamente prosegue, nella speranza di poter ridare presto un po’ di fiducia ad una famiglia così duramente colpita.