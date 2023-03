Terni: incidente a borgo Rivo. Padre e figlio in ospedale

Incidente stradale martedì mattina all’incrocio fra strada di Pietrara e via Mascagni, nella zona alta di borgo Rivo a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture: una Ford Focus condotta da un 67enne (B.L. le sue iniziali) ed una Volkswagen Passat con a bordo il conducente di 54 anni (P.M.) e il figlio di 10 anni di età. Quest’ultimi due, soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso: le loro condizioni comunque non preoccupano. Sul posto per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – I sezione territoriale – e i colleghi dell’ufficio incidenti per i rilievi di rito. La pulizia della carreggiata è stata curata invece dagli addetti di Area Sicura.

