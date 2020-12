Terni, incidente con ribaltamento fra Maratta e Sabbione

Mattinata di incidenti stradali a Terni, quella di martedì. Dopo il tamponamento a catena in viale Borzacchini che tanti problemi ha creato alla circolazione, un altro sinistro si è verificato in via Flagiello, fra Maratta e Sabbione, nella zona degli inceneritori e dei centri si smaltimento rifiuti. L’impatto è stato fra due autovetture, una delle quali si è ribaltata. Per i coinvolti non ri registrano, fortunatamente, serie conseguenze. Sul posto sono comunque intervenute forze dell’ordine e addetti per rilievi, soccorsi e gestione della viabilità.

