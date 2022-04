Terni, incidente fra auto e scooter in viale Prati: 50enne in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì in viale Prati, a Terni, di fronte al parcheggio del Camposcuola. L’impatto è stato fra un’autovettura Land Rover condotta da un 63enne ternano (E.S. le sue iniziali) ed uno scooter Piaggio Beverly con in sella un uomo di 50 anni (V.S.). Quest’ultimo, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

