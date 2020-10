Terni, incidente in via XX Settembre: si ribalta con l’auto

Incidente stradale nella tarda mattinata di sabato a Terni, in via XX Settembre nei pressi dell’incrocio con via Mentana. Una Fiat Punto condotta da un anziano avrebbe urtato un’altra auto – una Volswagen Eco Up – in sosta sul lato sinistro della carreggiata, per poi ribaltarsi in mezzo alla strada. Il conducente della Punto, ferito alla testa ma in maniera – sembra – non grave, è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto, sempre cosciente, in ospedale. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante, i colleghi della polizia Locale ed i vigili del fuoco di Terni per la messa in sicurezza della Fiat, alimentata a gpl. Significativi i disagi per la viabilità con il tratto di strada interessato dal sinistro che è stato chiuso per consentire soccorsi e rilievi.

