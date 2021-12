Terni, incidente in zona ospedale: un ferito. Traffico in crisi

Incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì in viale VII Marzo, zona ospedale, a Terni. Coinvolte due autovetture, una Hyundai Atos e un suv Suzuki: il bilancio è di un uomo, anziano, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso del vicino ‘Santa Maria’. Secondo quanto ricostruito, mentre procedeva al volante della Hyundai, sarebbe finito contro il suv fermo in sosta al lato della carreggiata e senza nessuno a bordo. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco di Terni ed i carabinieri per i soccorsi, la gestione della viabilità ed i rilievi. Il sinistro ha creato notevoli disagi al traffico, in ragione della chiusura temporanea di viale VIII Marzo, con ripercussioni su un’area cittadina piuttosto vasta.

